Götze über Kolo Muani: „Wir genießen es mit ihm“

Mit seinen zwei Treffern hatte Kolo Muani am Dienstagabend im Achtelfinale großen Anteil am Sieg der Frankfurter, die dadurch weiter in drei Wettbewerben mitmischen. Der im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes gekommene Stürmer erhöhte sein Saisonkonto auf 14 Pflichtspieltore und bereitete zudem das 3:2 durch Daichi Kamada vor. „Wir genießen es mit ihm. Er ist ein sensationell guter Spieler und macht es der Mannschaft leicht“, lobte Götze den französischen Vize-Weltmeister.