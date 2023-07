Götzes Wehwehchen in Österreich: Bekenntnis zur Eintracht

Windischgarsten (dpa) - . Fußball-Routinier Mario Götze hat sich im Trainingslager in Österreich öffentlich zu Eintracht Frankfurt bekannt. „Klar ist es schön, Champions League zu spielen - so ist es bei mir auch, aber es gehört mehr dazu. Ich fühle mich wohl, meine Familie fühlt sich wohl. Dieser Verein hat Riesenpotenzial. Ich identifiziere mich sehr mit dem Verein und freue mich sehr auf die nächsten Monate“, sagte Götze am Mittwoch in einer Medienrunde in Windischgarsten, wo die Hessen derzeit ihr Trainingslager vor der neuen Bundesliga-Saison absolvieren.