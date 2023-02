Skisprung-Party in Willingen: Althaus und Granerud glänzen

Dass sie im abschließenden Springen am Sonntag mit Platz acht nicht an den Erfolg anknüpfen konnte, trübte die Stimmung kaum. „Meine Sprünge waren heute einfach nicht gut genug, aber es hat mega viel Spaß gemacht hier vor so einem Publikum zu springen. Es war einfach grandios und ich freue mich schon auf nächstes Jahr“, sagte die Allgäuerin, die im Gesamtweltcup erneut Punkte auf die führende Österreicherin Eva Pinkelnig gut machte.