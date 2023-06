Grillverbot in Frankfurter Grünanlagen wegen Trockenheit

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen großer Trockenheit hat die Stadt Frankfurt das Grillen mit offenem Feuer auf den Plätzen in den Grünanlagen untersagt. Das Verbot trete an diesem Mittwoch in Kraft und gelte bis auf Weiteres, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Rasenflächen, Bäume und Büsche auf den öffentlichen Grillplätzen seien bereits jetzt ausgetrocknet, erklärte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Selbst bei größter Umsicht könne ein Funke ausreichen, um einen Brand zu verursachen.