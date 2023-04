Grimm Festspiele gehen optimistisch in neue Saison

Hanau (dpa/lhe) - . „Alles wird gut“ - so heißt ein Song in dem Musical „Aschenputtel“. Mit einer Neuinszenierung dieses Stücks werden die Hanauer Brüder Grimm Festspiele am 12. Mai eröffnet. Dass alles gut wird, davon gehen die Verantwortlichen der Kulturveranstaltungsreihe im ersten Jahr ohne Corona-Einschränkungen aus. Die Vorverkaufszahlen für die bis Ende Juli dauernden Aufführungen stimmen Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und Intendant Frank-Lorenz Engel optimistisch. Mit inzwischen mehr als 30.000 verkauften Karten liegen die Grimm Festspiele etwa auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, wie beide am Mittwoch mitteilten.