Größerer Brand in Dillenburger Industriegebiet

Dillenburg (dpa/lhe) - . In einem Industriegebiet in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) ist es zu einem größeren Brand gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach das Feuer im Bereich des Dachstuhls einer Lagerhalle aus. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Die Brandursache sowie die entstandene Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.