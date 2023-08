Großer Auftritt für Frankfurter Tiger-Nachwuchs

Bei ihrem Auftritt am Mittwoch gaben sich die Tigerjungen allerdings eher scheu und zogen sich in eine geschützte Ecke zurück. Das mag auch an den Spritzen gelegen haben - vor allem „Raja“, dessen Name auf indonesisch „König“ bedeutet, reagierte indigniert und zeigte fauchend seine Milchzähne. Bruder „Rimba“ (Dschungel) ließ sich bei der Untersuchung dagegen eher phlegmatisch hängen und ruderte mit den Pfoten.