„Großer Frankfurter Bogen“: 38 von 55 Kommunen machen mit

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In den vergangenen dreieinhalb Jahren haben sich 38 von 55 möglichen Kommunen dazu entschlossen, Teil der Wohnungsbau-Initiative „Großer Frankfurter Bogen“ zu werden. Das teilte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) bei der Vorstellung seiner Zwischenbilanz des Projekts am Dienstag in Wiesbaden mit. Ziel der 2019 gestarteten Initiative ist es, mehr bezahlbaren und lebenswerten Wohnraum in der Region Frankfurt/Rhein-Main zu schaffen. Inzwischen gebe es rund 140 Wohnungsbauvorhaben in den Partnerkommunen mit einem Potenzial für etwa 60.000 Wohnungen, sagte Al-Wazir.