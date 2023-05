„Großer, großer Trainer“: Fischer hätte Veto eingelegt

Der 48 Jahre alte Österreicher führte die Eintracht 2022 zum Europa-League-Titel. In dieser Saison steht der Verein im Pokalfinale, das am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig stattfindet. Die Trennung sei „schwer vermittelbar“, gestand Fischer mit Blick auf die Erfolge in den Pokalwettbewerben ein. Glasner hatte bei der Eintracht noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Zuletzt gab es aber immer wieder Missstimmungen.