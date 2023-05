„Großes Ding“: Elversbergs Aufstieg gelingt auf dem Sofa

Mit 71 Punkten führt Elversberg die Drittliga-Tabelle weiter an, der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga ist perfekt. „Ich freue mich einfach. Für den Verein, die Fans und die Verantwortlichen ist es ein großes Ding, dass wir von der Regionalliga in die 2. Liga aufgestiegen sind. Das auch in einer Art und Weise, mit der wir begeistern konnten“, sagte Horst Steffen, als am Samstag nur noch minimale Restzweifel bestanden. Nächste Saison kommt es zu unter anderem zu Duellen mit Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern.