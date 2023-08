Gründungsmitglied der Rodgau Monotones tot

Frankfurt/Main (dpa) - . Raimund Salg, Gründungsmitglied der hessischen Band Rodgau Monotones, ist tot. Die Band berichtete über den Tod des Gitarristen am Donnerstag auf ihrer Homepage. „Unser lieber Freund und Mitstreiter der ersten Stunde (...), unser Raimund „Ray“ Salg ist gestorben.“ Nach Angaben des Managements wurde der 69-Jährige am Mittwoch tot in seinem Haus in Südhessen gefunden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.