Grüne kündigen Tablets für Schüler und Aufforstung an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Drei Monate vor der Landtagswahl in Hessen haben die Grünen viele Tabletcomputer für Schüler und viele neue Bäume in Aussicht gestellt. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sagte bei einem Parteitag am Samstag in Frankfurt, für Mädchen und Jungen in weiterführenden Schulen sollten Tablets bereitgestellt werden. Laut Partei zunächst kostenlos für bedürftige Schüler und längerfristig womöglich auch verbilligt für andere Schüler.