Grüne wollen Klimafonds und neue Kita-Plätze

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Grüne wollen mit dem Vorschlag für einen sechs Milliarden Euro schweren Klima- und Transformationsfonds sowie der Forderung nach 20.000 neuen Kita-Plätzen in den Landtagswahlkampf ziehen. Der Fonds solle die Ausgaben des Landes für den Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft bündeln und deutlich aufstocken, sagte der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, am Dienstag in Wiesbaden bei der Vorstellung der Kampagne. Sie steht unter dem Motto „Hessen lieben. Zukunft leben.“