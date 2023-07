Grüne wollen Wahlprogramm verabschieden

Hessens Grüne wollen mit dem Vorschlag für einen sechs Milliarden Euro schweren Klima- und Transformationsfonds sowie der Forderung nach 20.000 neuen Kita-Plätzen in den Wahlkampf ziehen. Außerdem wollen sie in jedem Landkreis regionale ärztliche Versorgungszentren einrichten und erreichen, dass in jedem Dorf mindestens einmal pro Stunde ein Bus oder die Bahn hält. Weitere Vorschläge und Forderungen könnten beim Grünen-Parteitag an diesem Samstag zur Sprache kommen.