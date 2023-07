Grüne wollen Wahlprogramm verabschieden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Drei Monate vor der Landtagswahl in Hessen wollen die Grünen ihr Wahlprogramm bei einem Parteitag verabschieden. An diesem Samstag (11.00 Uhr) erwarten sie dabei in Frankfurt nach eigenen Angaben mehr als 500 Teilnehmer. In Hessen sind Grünen-Parteitage offene Mitgliederversammlungen.