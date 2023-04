Grüner Al-Wazir für Überarbeitung von Wahlrechtsreform

Berlin (dpa) - . Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) mahnt eine Überarbeitung der von der Ampel-Koalition betriebenen Wahlrechtsreform an. „Es ist richtig und überfällig, dass die Ampel eine Reform des Wahlrechts beschlossen hat, um den Bläh-Bundestag zu verkleinern“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag). „Das war jahrelang an der CSU gescheitert, die immer nur an sich gedacht hat und deren Vorschläge die anderen Parteien benachteiligt hätten. Die Wahlrechtsreform ist also im Grundsatz völlig richtig.“