Grundschüler bekommen Pfefferspray ab: Polizei sucht Täter

Kassel (dpa) - . Ein Jugendlicher hat in der Nähe einer Grundschulklasse in Kassel Pfefferspray versprüht. Eine elfjährige Schülerin erlitt dabei am Montag eine Augenreizung und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sieben weitere Kinder entwickelten leichte Symptome, die jedoch bei Ankunft des Krankenwagens wieder abgeklungen seien.