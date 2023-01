Grundsteuererklärung: Keine Fristverlängerung in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen will die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung nicht verlängern. Es seien rund drei Viertel der Erklärungen eingegangen, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Dienstag zum Ende der Abgabefrist in Wiesbaden mit. „Eine Fristverlängerung ist angesichts dieser guten Rücklaufquote in Hessen nicht notwendig.“ Boddenberg mahnte aber alle, die noch nicht abgegeben haben, dies bald zu erledigen. Er kündigte ein „persönliches Erinnerungsschreiben“ der Steuerverwaltung nach Ostern an.