Grundwasser: Sinkende Pegel, wachsende Sorgen

Mit einer Pumpe wird das Grundwasser an die Erdoberfläche befördert. Bis zu 3600 Kubikmeter Wasser im Jahr darf der Eigentümer in Hessen genehmigungsfrei nutzen. Auch in Rheinland-Pfalz ist die private Nutzung von Grundwasser derzeit noch frei. (© Archivfoto: stock.adobe)