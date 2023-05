Gruppe überquert Gleise und wird fast von ICE erfasst

Borken (dpa/lhe) - . Ein ICE-Zugführer hat ein tragisches Unglück verhindert, als fünf Personen einen Bahnübergang unerlaubt überquert haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ging die Gruppe trotz geschlossener Schranken und roter Ampel am Montag über die Gleise in Borken (Schwalm-Eder-Kreis). Der Zug näherte sich gerade mit knapp 150 Kilometer pro Stunde, als der Lokführer die Personen bemerkte und sofort schnellbremste.