Günstigere Tickets: Blick ins Verkehrsjahr 2023

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Voraussichtlich ab April soll es kommen, das neue 49-Euro-Ticket. Die Vorbereitungen laufen auch in Hessen auf Hochtouren. Das gelte etwa für die Vertriebskanäle, auf denen die Kunden an das Ticket gelangen können, erklärt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Bundesweit laufe zudem die Abstimmung über einheitliche Tarifbestimmungen. Das neue Ticket soll wie sein Vorgänger, das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer, in ganz Deutschland im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) gelten. Der Starttermin ist allerdings noch nicht endgültig festgelegt.