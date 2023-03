Güterzug kollidiert mit Betonplatten auf Gleisen

Riedstadt (dpa) - . Ein Güterzug ist bei Riedstadt nahe Darmstadt auf den Gleisen mit Betonplatten kollidiert. Es kam am frühen Dienstagmorgen zeitweise zu Einschränkungen im Zugverkehr, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Nach Angaben einer Bahn-Sprecherin war die Linie RE 70 betroffen.