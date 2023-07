Gummi- statt Giftschlange in Wiesbaden eingefangen

Wiesbaden (dpa) - . Kurioser Einsatz für die Wiesbadener Feuerwehr: Ein besorgter Spaziergänger hat per Notruf eine angebliche Giftschlange gemeldet, die er in einem Gebüsch entdeckt hatte. Nach Angaben einer Sprecherin der Feuerwehr vom Donnerstag rückten Einsatzkräfte am frühen Mittwochabend mit einem Fahrzeug aus, das speziell mit Zangen, Fanghaken und bissfesten Handschuhen ausgerüstet ist. Als die Feuerwehrleute ankamen, wurde allerdings schnell klar: Bei der mutmaßlichen Giftschlange handelte es sich lediglich um eine Attrappe aus Gummi.