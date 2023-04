Gut für Schifffahrt: Edersee zu 97 Prozent gefüllt

„Wir werden auch dieses Jahr verstärkt auf andere Themen wie Wandern oder Fahrradfahren setzen, um den Übernachtungs- und Tagesgästen ein Angebot zu schaffen, falls wieder ein trockener Sommer bevorstehen sollte“, erläuterte Zölzer. „Ein gut gefüllter See ist und bleibt aber weiterhin ein Anziehungspunkt in der Region.“ Vor allem an der Zahl der Tagesgäste - jährlich sind das schätzungsweise zwei bis drei Millionen - mache sich das bemerkbar. Im vergangenen Jahr wurden rund 1,74 Millionen Übernachtungen in der Region Edersee gezählt.