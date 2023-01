Gutachter: Gestiegene Immobilienpreise und weniger Käufe

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Gestiegene Preise und höhere Zinsen haben den Immobilienmarkt in Hessen im vergangenen Jahr gedämpft. Nach Auswertung von etwa 85 Prozent der 2022 eingegangenen Kaufverträge zeichne sich ein deutlicher Rückgang der abgeschlossenen Verträge für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen ab, teilte die Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte des Landes Hessen (ZGGH) am Freitag in Wiesbaden mit. Im Schnitt wird ein Rückgang um 25 Prozent erwartet. Dieser Trend zeige sich sowohl in Nord- als auch in Südhessen.