Gute Erfahrungen mit E-Akte in Gerichten: Land ist spät dran

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bis Mitte des Jahres sollen die Akten für Zivilverfahren bei allen Sozial- und Landgerichten in Hessen elektronisch geführt werden. „Die Einführung der E-Akte in der hessischen Justiz hat erheblich an Fahrt aufgenommen“, teilte das Justizministerium in Wiesbaden mit. Die Justiz-Gewerkschaft sieht die Umstellung positiv, warnt aber vor Überlastung der Mitarbeiter in der Übergangszeit.