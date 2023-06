Haare ab nach Aufstieg: Mockenhaupt jubelt, seine Frau nicht

Bielefeld (dpa) - . Der Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat für Sascha Mockenhaupt auch optische Konsequenzen. „Bei mir kommen die Haare erstmal ab - auf zwei Millimeter“, sagte der 31-Jährige vom SV Wehen Wiesbaden am Dienstag nach dem Sieg in der Relegation gegen Arminia Bielefeld. „Ich habe das damals beim Abstieg gesagt, dass ich so lange wachsen lasse, bis wir wieder aufsteigen. Jetzt ist es endlich so weit.“ Haareschneiden sei für ihn „irgendwie auch ein Abschluss der ganzen Reise“.