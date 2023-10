Habeck und IG Metall gemeinsam für Brückenstrompreis

Frankfurt/Main (dpa) - . Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat der IG Metall in der Diskussion über einen vergünstigten Industriestrompreis den Rücken gestärkt. Es gehe darum, energieintensive Industrien in Deutschland zu halten und ihren ökologischen Umbau zu gestalten, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag bei der Eröffnung des Gewerkschaftstages der IG Metall in Frankfurt.