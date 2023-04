Haft- und Bewährungsstrafen für Vater und drei Söhne

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit Haft- beziehungsweise Bewährungsstrafen ist am Dienstag in Frankfurt der Prozess gegen einen Vater und seine drei Söhne wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung abgeschlossen worden. Der mit 29 Jahren jüngste Sohn wurde zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, der Vater (56) erhielt vier Jahre. Die beiden 36 und 37 Jahre alten Söhne erhielten Bewährungsstrafen von jeweils zwei Jahren und wurden mit Schmerzensgeldzahlungen in Höhe von je 2400 Euro belegt. (Az: 3190 Js 211861/22)