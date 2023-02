Haftbefehl gegen mutmaßliche Islamistin außer Vollzug

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat den Haftbefehl gegen eine mutmaßliche Islamistin außer Vollzug gesetzt. Der Beschluss, durch den die 29 Jahre alte Frau unter Auflagen auf freien Fuß kommt, wurde am Donnerstag in der Verhandlung verkündet, sagte eine Gerichtssprecherin. Die in Bad Homburg geborene Frau hat damit wieder die Möglichkeit, ihre vier Kinder zu sehen.