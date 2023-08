Haftbefehl nach tödlichem Streit in Bad Wildungen erlassen

Bad Wildungen (dpa/lhe) - . Nach der tödlichen Messerstecherei an einer Tankstelle in Bad Wildungen ist gegen den 38-jährigen Beschuldigten Haftbefehl erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel am Dienstag mitteilte, befindet er sich in Untersuchungshaft. Gegen den Mann besteht demnach der dringende Verdacht des Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie des versuchten Totschlags in zwei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise versuchter gefährlicher Körperverletzung.