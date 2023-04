Haftbefehl nach tödlichen Schüssen in Fulda erlassen

Bei der Polizei waren am Mittwochmorgen gegen 8.00 Uhr Zeugenhinweise auf eine leblose Person in der Adenauerstraße eingegangen. Die Einsatzkräfte fanden dort auf einem Fußweg die Leiche eines 38-Jährigen. Am Mittwochabend wurde in der Innenstadt der Tatverdächtige festgenommen. Das Opfer wurde durch fünf Schüsse in den Rumpf getötet. Laut Obduktion führten die Schusswunden zum inneren und äußeren Verbluten des Mannes.