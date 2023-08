Haftbefehl nach Verfolgungsfahrt und Unfall auf A67

Darmstadt/Pfungstadt (dpa/lhe) - . Nach einer Verfolgungsfahrt in Südhessen, die in einem Unfall auf der Autobahn 67 endete, sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, erließ ein Richter in Darmstadt gegen den 21-jährigen Fahrer Haftbefehl. Sein gleichaltriger Beifahrer sei vorerst gegen Auflagen entlassen worden. Die Darmstädter Staatsanwaltschaft verdächtigt die beiden Frankfurter unter anderem des Drogenhandels und des illegalen Autorennens.