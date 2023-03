Haftstrafen in Prozess um Messerattacke gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um eine blutige Auseinandersetzung zwischen zwei mutmaßlich verfeindeten Gruppen vor einer Bar in Frankfurt sind die Plädoyers gehalten worden. Die Verteidigung des 34 Jahre alten Hauptangeklagten, der mit einem Messer einen Kontrahenten lebensgefährlich verletzt haben soll, forderte am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung für seinen Mandanten. Der Angeklagte sei nach den Stichen in den Oberbauch des Opfers von einer weiteren Tatausführung zurückgetreten. Deshalb könne er nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt werden.