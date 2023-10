Hafturlaub überzogen und Kokain dabei: Drei Jahre Haft

Ursprünglich war der Mann wegen eines Raubüberfalls auf ein Hotel zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Um in den Genuss des offenbar liberaleren Strafvollzugs in Nordrhein-Westfalen zu kommen, meldete sich der Hesse an einer fingierten Adresse in dem Nachbarbundesland an. Dort wurde ihm bereits nach acht Monaten der Hafturlaub gewährt.