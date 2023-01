Hahn an Silo aufgedreht: Fast 50.000 Liter Gülle laufen aus

Miltenberg (dpa) - . Fast 50.000 Liter Gülle sind aus einem mutmaßlich manipulierten Silo im unterfränkischen Miltenberg ausgelaufen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gingen die Ermittler zunächst davon aus, dass Unbekannte den Auslaufhahn zwischen Sonntagabend und Montagmittag absichtlich aufgedreht haben. Einer ersten Einschätzung zufolge habe die Gülle keine Umweltschäden verursacht. Die Flüssigkeit sei zunächst über den Hof und dann großteils in einen Entwässerungsgraben gelaufen. Man stehe diesbezüglich aber mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg in Verbindung.