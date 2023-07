„Haltung gefragt“: Debatte um Russen-Rückkehr und Olympia

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Kontroverse um die Rückkehr von Athleten aus Russland und Belarus in den Weltsport trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs polarisiert den deutschen Sport. Klare Haltung durch Ausschluss bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zeigen, der Einheit des Sports zuliebe die Sportler beider Länder zulassen - oder abwarten, was noch alles passiert? Die Gemengelage ist kompliziert. Dies zeigte auch die Podiumsdiskussion zum Thema „Krieg und Olympische Spiele in Europa - Was bedeutet das für den Sport und die Athleten?“ am Mittwochabend in Wiesbaden.