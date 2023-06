Hamburg bei Digitalisierung vorne, aber mehr Datensicherheit

In einem gemeinsamen Entschließungsantrag, den die Fraktionen von Grünen, FDP und SPD am Mittwoch vorstellten, fordern sie die Bundesregierung auf, zu prüfen, „wo zusätzliche, wirksame, insbesondere straf- und dienstrechtliche Sanktionsmaßnahmen für missbräuchliche sowie rechtswidrige Datenabrufe zu schaffen beziehungsweise zu verschärfen sind“. Außerdem sollen Betroffene aus dem Datenschutzcockpit heraus, potenziell missbräuchliche Datenübermittlungen direkt an die zuständige Behörde melden können.