Hanau-Anschlag jährt sich: Erinnern, Gedenken, Handeln

Rechtsextreme Hetze und Gewalt, Anfeindungen und Ausgrenzung - all das erlebten viele Menschen in der Gesellschaft tagtäglich, so Faeser, die auch bei der hessischen Landtagswahl im Oktober als SPD-Spitzenkandidatin antritt. „In vielen dunklen Ecken des Netzes wird weiter ein Klima der Menschenverachtung geschürt.“ Die Morde in Hanau hätten vor drei Jahren das ganze Land zutiefst erschüttert. „Der 19. Februar 2020 bleibt ein tiefer Einschnitt. Wir werden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov nie vergessen.“