Hanau-Demo: Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt

Er sei in ein „Handgemenge“ geraten, sagte er, bei dem er sich aus Reflex gewehrt habe. Ein Polizist habe ihn an den Beinen festgehalten, ein zweiter ihm das Knie in den Rücken und ihn zu Boden gedrückt. Er habe noch am nächsten Tag Schmerzen gehabt und sich darum in die Notaufnahme begeben, wo er Schmerzmittel bekam, sagte der Mann.