Hanau-U-Ausschuss hört wieder Vertreter von Recherchegruppe

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Landtag-Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau wird in seiner nächsten Sitzung an diesem Montag (ab 10.00 Uhr) wieder einen Vertreter der Recherchegruppe Forensic Architecture (FA) hören. Er soll unter anderem zum nächtlichen Polizeieinsatz am Wohnhaus des Täters befragt werden. Zu den weiteren Zeugen gehören Polizisten, die in der Tatnacht im Einsatz waren.