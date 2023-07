Hanau-Untersuchungsausschuss vor Ende der Beweisaufnahme

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag von Hanau ist an diesem Freitag (9.30 Uhr) die voraussichtlich letzte öffentliche Sitzung geplant. Im Plenarsaal des Landesparlaments in Wiesbaden sind nach der Zeugenvernehmung eines Polizisten zum Umgang mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer Fragen an Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) vorgesehen.