Hanau will Galeria-Immobilie nach Standortschließung kaufen

Der insolvente Kaufhaus-Konzern hatte Mitte März bekannt gegeben, dass er bei der geplanten harten Sanierung sieben Standorte in Hessen schließen wird. Neben Hanau sind das die Häuser in Offenbach und in der Wiesbadener Kirchgasse, auf der Frankfurter Zeil (Ex-Karstadt), in Limburg, Viernheim sowie in Darmstadt am weißen Turm.