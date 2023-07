Hanau wird Standort von weiterem Rechenzentrum

Hanau (dpa/lhe) - . Hanau wird Standort eines neuen Rechenzentrums des Betreibers CyrusOne, der bereits in Frankfurt und weiteren Standorten in Europa ähnliche Anlagen besitzt. Der Campus soll zwei Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 18.000 Quadratmeter umfassen, wie die Stadt am Donnerstag bei der offiziellen Übergabe der Baugenehmigung mitteilte. Er liegt auf einer frei gewordenen Fläche des Reifenherstellers Goodyear in der Nähe des Hauptbahnhofs, die das Unternehmen an dem Standort nicht mehr benötigt.