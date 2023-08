Hanauer Grimm Festspiele haben an Qualität gewonnen

Hanau (dpa/lhe) - . Für die Brüder Grimm Festspiele in Hanau gibt es lobende Worte von der hessischen Landesregierung, aber keine konkreten Aussichten auf mehr Fördermittel oder eine Einstufung als „Leuchtturm“-Projekt. Das geht aus einer Antwort von Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) auf eine Anfrage der oppositionellen FDP-Landtagsfraktion hervor. Darin heißt es, die Festspiele in der Geburtsstadt der Brüder Grimm hätten „aus Sicht der Landesregierung in den vergangenen Jahren künstlerisch und organisatorisch an Qualität gewonnen und sich deshalb eine erhöhte Sichtbarkeit unter den hessischen Sommerfestivals erarbeitet“.