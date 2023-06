Hannelore-Elsner-Platz in Frankfurt eingeweiht

Frankfurt/Main (dpa) - . In Frankfurt ist ein Platz nach der Schauspielerin Hannelore Elsner benannt worden. „Meiner Mutter hätte das sehr gefallen und es wäre ihr eine Ehre gewesen, da bin ich mir sicher“, sagte ihr Sohn Dominik Elstner am Freitag bei der Einweihung des zuvor namenlosen Platzes an der Bockenheimer Warte mitten in Frankfurt. Die Schauspielerin Iris Berben meinte dazu: „Hannelore hätte sich gefreut, aber sie hätte auch gelacht.“