Happy End nach Drama: US-Triathletin True feiert EM-Sieg

Frankfurt/Main (dpa) - . Die 41 Jahre alte amerikanische Triathletin Sarah True hat die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt gewonnen und damit ein sprichwörtliches Happy End gefeiert. Sie setzte sich am Sonntag in 8:54:53 Stunden gegen ihre Landsfrau Skye Moench (8:57:30) durch. Das Duell der beiden US-Amerikanerinnen am Main im Jahr 2019 ist als sportliches Drama in Erinnerung geblieben.