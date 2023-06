Haratischwili wird Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die georgische Schriftstellerin Nino Haratischwili wird die 50. Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Sie sei eine Erzählerin von Weltformat, begründete die Jury am Freitagabend nach Angaben der Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim ihre Wahl. Haratischwilis Prosa und Dramatik sei aus der europäischen Literaturgeschichte nicht mehr wegzudenken, sie sei eine der weiblichen Stimmen, die sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandersetze. In ihrem aktuellen Roman „Das mangelnde Licht“ etwa erzähle die in Berlin lebende 40-Jährige die dramatische Geschichte einer bedingungslosen Frauenfreundschaft in der Zeit nach der Unabhängigkeitserklärung Georgiens, die von Straßenschlachten, Bürgerkriegen und Heroinsucht geprägt gewesen sei.