Harter Gegenwind aus Hessen für Nancy Faeser

SPD-Fraktionschef Günter Rudolph betonte dagegen: „Sie ist die Richtige für einen Wahlerfolg der SPD in Hessen und für den längst überfälligen Politikwechsel in unserem Land.“ Er gehe deswegen davon aus, dass die Gremien der hessischen SPD an diesem Freitag beim Hessengipfel in Friedewald Nancy Faeser mit großer Mehrheit als Spitzenkandidatin bestätigen werden. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.