Hasebe beginnt im Finale - Schlager auf der Bank

Berlin (dpa) - . Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner setzt im DFB-Pokalfinale auf die Routine von Makoto Hasebe. Der 39 Jahre alte Japaner darf am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Titelverteidiger RB Leipzig von Beginn an ran. Glasner lässt eine Dreierkette mit Tuta, Evan Ndicka sowie Hasebe im Zentrum beginnen. Im Mittelfeld kehrt Sebastian Rode nach einer Verletzung wieder in die Startelf. „Das ist extrem wichtig. Seppl bringt mit seiner Erfahrung und Qualität Struktur ins Spiel. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns“, sagte Sport-Vorstand Markus Krösche.